Kreidefelsen hinterlassen einen bleibenden Eindruck

Altlußheim.Für einen erlebnisreichen Aufenthalt fuhren die Mitglieder und Reisefreunde des VdK in ein wunderschönes Waldhotel auf Rügen. Am frühen Morgen startete die Busreise ans Ostseebad Göhren, welches inmitten des Biosphärenreservats auf der Halbinsel Mönchgut liegt. Küstenwald, Kurpark und Kneipp-Garten luden zum Entspannen und der pikfeine Ort Göhren zum Flanieren ein.

Zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde der Besuch der Störtebeker Festspiele auf einer der schönsten Freilichtbühnen Europas, der Naturbühne in Ralswiek. In dem Theaterstück „Schwur der Gerechten“ des legendären Seeräubers Klaus Störtebeker gab es über 150 Mitwirkende, 30 Pferde, vier Schiffe, waghalsige Stunts sowie beeindruckende Spezialeffekte. Der krönende Abschluss des Abends war ein Feuerwerk über dem „Großen Jasmunder Bodden“.

Bei einer Stadtrundfahrt mit der nostalgischen Bimmelbahn in Stralsund wurde die Altstadt erkundet. Einige Teilnehmer nutzten die Gelegenheit und besuchten das Ozeaneum, wo es ein Aquarium und Ausstellungen zum Meer zu Bestaunen gibt. Die Gorch Fock l, ein schwimmendes Museum im Segelschiff, wurde von der Stralsunder Querungsbrücke aus bestaunt.

Nach dem Abendessen fand ein informativer Lichtbildervortrag über die Insel Rügen statt. Der Reiseführer beeindruckte die VdK‘ler mit seinem fundierten Wissen über seine Heimat.

Bei strahlendem Sonnenschein war eine Inselrundfahrt angesagt. Erster Stopp war das Ostseebad Binz, danach ging die Fahrt weiter zum Jagdschloss Granitz mit dem Aussichtsturm und Museum, dem Ostseebad Sellin und Baabe.

Am Donnerstag hatte die Gruppe einen Tag zur freien Verfügung, Zeit um Göhren und den Strand der Ostsee zu entdecken und zu genießen oder aber die Wellnessanlage des Hotels auszukosten. Die Strandpromenade mit Seebrücke war sehr sehenswert. Viele Teilnehmer besuchten den großen Rügen-Markt, Rügens schönstem Markt im Hafen von Thiessow. Hier konnte man regionale Spezialitäten und Kunsthandwerk bestaunen und kaufen.

Fahrt mit dem „Rasenden Roland“

Jede Menge Eisenbahnromantik für die Altlußheimer-VdK‘ler bot die Fahrt mit dem „Rasenden Roland“, die historische Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 750 mm dampft seit mehr als 120 Jahren mit 30 Stundenkilometern über Deutschlands größte Insel.

Anschließend besuchte die Gruppe das älteste Seebad Lauterbach, hier wurde am Hafen gebummelt. Die „Weiße Stadt Potbus“ war das anschließende Ziel. Gespeist wurde am kulinarisch reichhaltigen Fischbuffet mit musikalischer Umrahmung der maritimen Vollblutmusiker Horst und Olaf am Akkordeon und der Gitarre.

Als Höhepunkt gab es eine Schifffahrt ab Hafen Sassnitz mit der MS Cap Arkona zu den Kreidefelsen. Die Kreideküste ist das Wahrzeichen der Insel Rügen. Die weiße Steilküste und das blaue Meer sind unvergessliche Eindrücke einer überaus kontrastreichen Landschaft auf Rügens nordöstlicher Halbinsel Jasmund. Im Osten der Halbinsel ragen die Kreidefelsen faszinierend aus dem Meer. Der größte ist der Königsstuhl mit einer Höhe von 118 Metern.

Für den VdK war es beeindruckend, Deutschlands größte Insel kennenzulernen. Während der Heimfahrt ließ Liesel Kühnle die Reise Revue passieren und dankte Vorsitzender Silvia Zahn und ihrem Team für die Planung der tollen, erholsamen Tage auf Rügen. chf

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.07.2019