Krippenspiel wird verfilmt

Altlußheim.Entsprechend den neuen Richtlinien zur Corona-Pandemie wird die evangelische Kirchengemeinde an Weihnachten und Silvester verschiedene Gottesdienste anbieten.

An Heiligabend, 24. Dezember, wird es drei Präsenzgottesdienste und ein digitales Angebot geben. Um 14.30 Uhr findet einein A-Kigo (Altlußheimer Kindergottesdienst) in der katholischen Kirche statt. In diesem Gottesdienst geht es darum, dass der kleine Engel Lukas sich fürchtet. Ihn unterscheidet etwas von den anderen Engeln. Um an der Krippe zu stehen, muss er seine Furcht besiegen und zeigen, wer er wirklich ist.

Musikverein ist mit dabei

Um 16 Uhr gibt es einen Präsenz-Gottesdienst auf dem Friedhof mit einem Ensemble des Musikvereins. Thema dazu wird sein: „Fürchte dich nicht“. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, eine Grableuchte am Licht von Bethlehem zu entzünden und auf die Gräber zu stellen oder mit nach Hause zu nehmen. Um 22.30 Uhr wird eine Christmette in der katholischen Kirche mit einer Bildpredigt zum Thema: „Wer nimmt das Kind?“ angeboten.

Ein Youtubegottesdienst mit Krippenspiel für alle, die Internetmöglichkeiten haben oder per Smartphone verbunden sein können, wird um 17 Uhr gesendet. Im Gottesdienst wird ein Krippenspiel zu sehen sein.

Am Freitag, 25. Dezember, gibt es einen Youtubegottesdienst zum ersten Weihnachtstag mit Abendmahl für die Gemeinden Altlußheim und Neulußheim, gesendet aus der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Am Samstag, 26. Dezember, ist um 17 Uhr ein Gottesdienst auf der Freizeitwiese geplant. Hier wird gerade ein Sicherheitskonzept, zusammen mit der Feuerwehr und dem Ordnungsamt erstellt. Dazu gibt es noch weitere Infos.

Am Sonntag, 27. Dezember, gibt es um 10 Uhr einen Präsenzgottesdienst in Neulußheim. Es wird um Anmeldung über das Pfarramt Neulußheim, Telefon 06205/3 11 30, gebeten.

Am 31. Dezember wird wieder auf dem Youtubekanal EvKiAltlussheim um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl zur Jahreswende eingestellt.

An den Präsenzgottesdiensten in Altlußheim am Heiligenabend um 14.30 Uhr und 22.30 Uhr kann man nur durch vorherige Anmeldung teilnehmen. Unter Einhaltung des kirchlichen Rahmenschutzkonzeptes haben alle die Möglichkeit, sich bis Freitag, 18. Dezember, im evangelischen Pfarramt Altlußheim, Telefon 06205/3 24 02, oder per E-Mail, altlussheim@kbz.ekiba.de, anzumelden. Für die Gottesdienste auf dem Friedhof und auf der Freizeitwiese werden am Eingang die Namen und die Telefonnummern aufgeschrieben. Bei allen Gottesdiensten ist die Mund-Nase-Maske von den Besuchern zu tragen.

Darsteller gesucht

Für den Youtubefilm werden noch größere Kinder oder Jugendliche gesucht, die beim Krippenspiel mitmachen wollen. Drei Hirten und ein Wirt, das sind die Rollen, die gesucht werden. Die Aufnahmen finden in der Zeit vom 16. bis 19. Dezember statt. mz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.12.2020