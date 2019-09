Künftig enger verzahnt

Verwaltungsgemeinschaft.Bei tropischen Temperaturen trafen sich die Vorstandsdamen der Ortsverbände der Vereine der Landfrauen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Horan. Dieses erste Treffen war schon lange geplant und so traf man sich bei Familie Dehoust.

Während des Jahres hört oder liest man doch immer wieder vom jeweiligen anderen Verein aus den Nachbargemeinden, doch kannten sich viele der Frauen nicht persönlich. Redebedarf gab es somit mehr als genug und so vergingen die Stunden bei netten Gesprächen und leckerem Essen wie im Flug.

Man will in Zukunft mehr Unternehmungen zusammen machen; Absprachen dahingehend, dass man sich öfters austauscht und Kontakt hält, wurden getroffen. Vielleicht auch mal ein gemeinsames Landfrauenfest auf die Beine stellt – das ist aber eher als „Idee gesponnen“ einzustufen. Man erinnerte sich an Ilse Merz, die lange Jahre in Neulußheim Vorsitzende war und in Hockenheim zusammen mit Inge Rösch das Bauerngartenfest initiiert hat. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 04.09.2019