Am Krieger-Baggersee trug die Seniorenmannschaft des Angelsportvereins 1920 ihr Sommerfischen aus. Das Wetter passte perfekt zum Thema, auch wenn das Quecksilber nicht mehr ganz so hoch kletterte wie in den vorangegangenen Tagen. Bei Sonne und leichtem Wind ließ es sich am Wasser gut aushalten. Zehn Teilnehmer gaben von 14 bis 17 Uhr alles, um Tagessieger zu werden.

Bis zum Schluss blieb es spannend, da fast alle Angler fängig waren. Reinhold Kuppinger (Bild) setzte sich gegen die harte Konkurrenz durch und gewann mit 2690 Punkten vor Reiner Beierl (1600). Auf dem dritten Platz landete Jürgen Kowol mit 1365 Punkten. Bei einem Essen im Vereinshäusel in Hockenheim ließen die Senioren den Tag entspannt ausklingen. ks/Bild: Senftleber)