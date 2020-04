Kurzweil mit Eichhörnchen

Altlußheim.Zerstreuung in Zeit der coronabedingten Restriktionen zu finden, ist kein leichtes Unterfangen. Neben den Betätigungen im Freien, dem körperertüchtigenden Sport und dem die Seele beruhigenden Spazieren im Forst, bleibt für viele mangels Alternativen in den eigenen vier Wänden nur der PC oder der Fernseher als Quelle der Bespaßung. Aber Harry Potter in der Endlosschleife oder die per Traumschiff in die heimische Stube geholten Sehnsuchtsziele weltweit, die dank dem Virus in unerreichbare Ferne entschwunden sind, sind nicht jedermanns Sache.

Wohl dem, dem sich eine Alternative bietet. So wie im Garten der Familie Frey/Brandenburger, in dem ein „Nusskiosk“ für Kurzweil sorgt. Dieses besteht im Prinzip aus einer Box mit einem beweglichen Deckel und wird regelmäßig mit Nüssen gefüllt. Ein Angebot, das von den Eichhörnchen im Umkreis dankende angenommen wird.

Nun ist es schon putzig, den possierlichen Tieren bei ihrem Nahrungserwerb zuzuschauen, wobei auch ein gehöriges Maß an Respekt ob der Lernfähigkeit der Tiere mit im Spiel ist. Und die ist weit größer, als weithin angenommen, wie uns Marion Brandenburger, der wir dieses Foto samt Geschichte verdanken, mitteilt. Denn, so hat sie in Erfahrung gebracht, mittlerweile bringen die Hörnchen auch ihren Nachwuchs mit zur Futterquelle und lehren ihn, wie an die leckeren Nüsse heranzukommen ist.

Fast möchte man auf neudeutsch von einer Win-win-Situation sprechen, den Hörnchen die Nüsse, den Menschen ein Naturerlebnis in bester Grzimek-Manier – in diesen Zeiten sind es die kleinen Dinge, die das Herz erfreuen. aw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020