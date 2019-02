Lachmuskeln aufs Äußerste strapaziert

Altlussheim.Einen mehr als vergnüglichen Abend bereiteten die Luxe ihren Gästen am Samstagabend in der Rheinfrankenhalle. Musik, Gesang, Tanz und Bütten, also alles, was das fasnachtliche Herz begehrt, stand auf dem Programm. Angeführt von den Guggen der „Altlossemer Rhoigeischda“ zog die närrische Streitmacht mit Luxina Lucia I. vom Tanz zu Glitzer und Glanz in den Saal ein. Präsidentin Jessica Samuel

...