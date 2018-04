Anzeige

Altlußheim.Erneut auf den Tisch bekam der Gemeinderat in seiner Aprilsitzung einen Antrag zur Errichtung einer Lagerhalle im zweiten Bruchgewann. Die Baurechtsbehörde in Hockenheim hatte moniert, dass in den bisherigen Plänen die Ein- und Ausfahrt nicht geregelt gewesen sei.

Das führte zu einer erneuten Debatte am Ratstisch über die Bebauung im Außenbereich. Dr. Holger O. Porath (Grüne) befürchtete, dass nun nördlich der Bundesstraße Richtung Speyer, gegenüber der Kirschenstraße weitere Hallen entstehen könnten. Dem hielt Ines Schweickert (CDU) entgegen, dass es sich um eine Betriebserweiterung, keine Neuansiedlung handle und auch Bürgermeister Uwe Grempels sah keinen Präzedenzfall entstehen: Jeder Antrag werde gesondert behandelt.

Den Einwand von Werner Köhler (FWV), dass die Zustimmung des Rats mit einer falschen Darstellung der Zufahrt erkauft worden sei, ließ Grempels nicht gelten. Die Zufahrt zu der Halle werde nun geregelt wie schon damals aufgezeigt. Dennoch, die Gegner der Halle ließen sich nicht umstimmen, FWV, Porath und der fraktionslose Axel Müller stimmten gegen die Pläne, die von der Mehrheit befürwortet wurden.