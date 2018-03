„Lärmschutz muss verbessert werden“

Anzeige

Altlußheim/Stuttgart.Daniel Born, SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Schwetzingen, verfolgt die Debatten um den vom Flugplatz Speyer ausgehenden Fluglärm bereits seit Langem interessiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. Die vom Gemeinderat Altlußheim einstimmig verabschiedete Resolution gegen Fluglärm nahm er zum Anlass, bei Verkehrsminister Hermann nachzuhaken, wie den Menschen in Altlußheim geholfen werden kann.

„Eine andauernde Lärmbelästigung ist gesundheitsschädlich, das wissen wir schon lange. Es ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, dass der Gemeinderat diese Resolution gefasst hat und ich mache mich gerne für das Anliegen stark“, so Born. In seinem Antwortschreiben erklärt Verkehrsminister Hermann, für diese Thematik sei aufgrund der geografischen Lage des Flugplatzes Speyer das Bundesland Rheinland-Pfalz zuständig. Weiter kündigte er an, nach der Initiative des SPD-Landtagsabgeordneten das Resolutionsanliegen in der nächsten Sitzung des Bund-Länder-Fachausschusses Luftfahrt im Juni 2018 einzubringen.

„Werde nachhaken“

Dazu stellt Born in seiner Pressemitteilung abschließend fest: „Das ist erstmal ein Zwischenschritt. Ich werde dranbleiben und nachfragen, was das Gespräch im Fachausschuss gebracht hat. Klar ist, dass am Ende eine spürbare Verbesserung der Lärmsituation für die Anwohnenden stehen muss.“ sz