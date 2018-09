Land soll den Ersatzverkehr finanziell unterstützen

Altlussheim/Region.Landtagsabgeordneter Manfred Kern bittet die Landesregierung um Unterstützung der Kommunen bei der Bereitstellung von Ersatzverkehren während der Bauphase der Salierbrücke. Er richtete diese Bitte sowohl an das Verkehrsministerium (Minister Winfried Hermann) als auch ans Finanzministerium (Staatssekretärin Dr. Gisela Splett). Kerns Schreiben lautet wie folgt:

„Die Salierbrücke über den Rhein nach Speyer liegt teilweise in meinem Wahlkreis. Von dort kommen auch die meisten Menschen, die die viel frequentierte Brücke benutzen. Nun wurden für die Zeit der erforderlichen Erneuerung der Brücke verschiedene Lösungen gefunden, um den öffentlichen Personennahverkehr und darin insbesondere den Schülerverkehr aus meinem Wahlkreisgebiet in die weiterführenden Schulen in Speyer weiterhin zu gewährleisten. Da wird es Shuttlebusse geben, die über die einspurige Brücke fahren, Linienbusse, die einen großen Umweg über die Autobahn machen, und auch eine Fährverbindung ist angedacht.“

Umweltschonende Alternativen

Bei Shuttlebussen und Fähre handelt es sich um umweltschonende und zeitsparende Alternativen zu den einen erheblichen Umweg fahrenden Linienbussen, bringt Kern im weiteren Schreiben zum Ausdruck: „Ich denke, dass die Effekte dieser Alternativen durchaus im Sinne grüner Politik sind. Daher bitte ich darum, die im Schreiben von Ministerialdirektor Uwe Lahl dargelegte Auffassung nochmals zu überdenken.“

Rein rechtlich sei diese laut Kern gewiss nicht zu beanstanden, und es habe ja auch bisher niemand einen wie auch immer gearteten Rechtsanspruch geltend machen wollen. Gleichwohl wäre es wünschenswert, dass das Land sich einer finanziellen Unterstützung der Alternativverkehre, insbesondere auch im Hinblick auf die Entlastung unseres Bildungsetats durch die in Speyer und damit im Nachbarland Rheinland-Pfalz beschulten jungen Menschen, zugänglich zeige. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 22.09.2018