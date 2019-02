Landpachtzinsen nach 20 Jahren erhöhen

Altlußheim.Mit dem Instrument der Lärmmessung hat es der Gemeinderat erreicht, große Teile der Hauptstraße, von der Hausnummer 1 bis zur 116 durchgehend mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer zu versehen. In der Rheinhäuser Straße fruchtete das Instrument nicht, doch nun weckt eine Änderung der Rechtssprechung neue Hoffnung. Am Dienstag, 19. Februar, soll der Gemeinderat über die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes entscheiden und das Büro Modus Consult mit den entsprechenden Aufgaben betrauen. Die Kosten werden auf 15 000 Euro geschätzt.

Bei der Hauptstraße kam dem Rat zupass, dass diese stellenweise sehr schmal ist und die geschlossene Häuserfront der Bebauung den Schall reflektiert. Wie ein Ping-Pong-Ball pendelt er zwischen den Straßenseiten und verstärkt sich dabei. Womit die zulässigen Lärmpegel von 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht überschritten waren. Die breite Rheinhäuser Straße mit ihren alten Hofanlagen ist das genaue Gegenteil, die Lärmmessung brachte nicht das gewünschte Ergebnis.

Tempo 30 für Rheinhäuser Straße?

Der Verwaltungsgerichtshof hat mittlerweile in einem Grundsatzurteil entschieden, dass Verkehrsbeschränkungen schon bei niedrigeren Lärmbelastungen möglich sind, vorausgesetzt, es wird ein Lärmaktionsplan erstellt. Diesen Schritt will der Rat nun in die Wege leiten und die Verwaltung ist optimistisch, auf diesem Weg doch noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Rheinhäuser Straße erreichen zu können.

Geändert werden sollen die Landpachtzinsen. Bei dieser Gelegenheit will die Verwaltung auch die Pachtbedingungen ändern. Angedacht ist, den Pachtzins nach nunmehr über zwei Jahrzehnten um gut 15 Prozent zu erhöhen. Für ein Ar Ackerland, 100 Quadratmeter, verlangt die Gemeinde derzeit 1,95 Euro im Jahr, künftig sollen es 2,34 Euro sein. Die Pacht für Wiesen und Grünland soll von 1,50 auf 1,73 Euro im Jahr steigen. Gleichzeitig sollen die Pachtnehmer zur Einhaltung von Ruhezeiten verpflichtet werden, und ihnen soll in den der Rückschnitt von Büschen und Ästen sowie die Säuberung der Wirtschaftswege zur Auflage gemacht werden.

Befassen wird sich der Rat mit einem Ansinnen der Gemeinden Dettenheim und Philippsburg, die sich gegen eine Hochwasserschutzmaßnahme des Landes wehren. Im Kern geht es darum, ob ein Rückhalteraum durch eine Dammverlegung oder durch einen gesteuerten Polder geschaffen werden soll.

Stellung nehmen soll der Rat auch zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Hockenheim zum Gelände des ehemaligen Raiffeisenmarktes und zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Adlerstraße“ der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen für eine seniorengerechte Wohnanlage.

Entschieden werden soll über einen Antrag der SPD-Fraktion, in dem es um Patenschaften für Obstbäume im öffentlichen Raum geht und letztlich stehen noch drei Bauanträge auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

Bekanntgaben, Anfragen und Mitteilungen beenden den öffentlichen Teil der Sitzung, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019