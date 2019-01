Lernstoff und Orientierung

Altlußheim.Die Markus-Realschule und das berufliche Gymnasium öffneten am Samstag ihre Pforten für den Info-Nachmittag. Ab 14 Uhr konnten viele interessierte Kinder mit ihren Eltern die Schule besuchen.

Los ging es mit einem Auftritt der Band-AG und einem Vortrag, in dem über die lebendige Markus-Schule erzählt wurde. Außerdem erfuhren die Anwesenden von den Vorteilen der Realschule, die Lebensorientierung bietet und die Möglichkeit, sich alle Optionen offenzuhalten: Entweder strebt man nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung an oder man absolviert das Abitur am beruflichen Gymnasium und entscheidet sich für ein anschließendes Studium oder eine Ausbildung. Seit 2014 ist es möglich, am beruflichen Gymnasium der Markus-Schule das Abitur zu machen.

Rundgang durchs Gebäude

Nach all den Informationen ging es an den Rundgang, bei dem die Besucher die Räume und das Schulhaus kennenlernen konnten. Auch wurden einige Fächer wie Französisch und Technik vorgestellt, um einen Einblick in den Unterricht zu gewähren. Bei anschließendem Kaffee und Kuchen konnten die Interessierten es sich nicht nur gut gehen lassen, sondern sich mit Lehrern und Schülern austauschen, Fragen stellen und die Vorzüge der Markus-Schule kennenlernen.

Der Andrang war sehr groß und die Organisatoren überwältigt vom regen Interesse am Realschulzug der Einrichtung.

Am beruflichen Gymnasium sind noch Plätze frei für das Schuljahr 2019/20. Schnuppertage sind jederzeit möglich. zg

