Licht der Hoffnung

Altlussheim.Sehr zeitig um 8 Uhr früh hatte Pfarrer Matthias Zaiss zur Auferstehungsfeier am Ostersonntag auf den Friedhof eingeladen. Vor der Kapelle war das Osterfeuer in einer Schale entzündet worden und der Posaunenchor unter der Leitung von Michael Rauchholz begrüßte die zahlreich erschienenen Gläubigen, die sich um das Feuer versammelt hatten.

Man konnte durchaus die kräftige Morgensonne genießen, Vögel zwitscherten in den Bäumen, es war der perfekte Rahmen, um die freudige Botschaft des Ostersonntags zu verkünden. Die Konfirmanden unterstützten Pfarrer Zaiss und verteilten Liedblätter und jeder erhielt auch eine Becherkerze. Nico Lepp und Felix Porath halfen beim Entzünden der Osterkerze am Feuer. Zuvor hatte Pfarrer Zaiss mit roten Wachspunkten die Wunden von Jesus Christus am Kreuz symbolisch auf der Kerze angebracht. Jedem wurde seine Kerze entzündet und so das Licht der Auferstehung weiter gegeben. „Der Stein ist weg, das Grab ist leer“, rezitierte Heike Oettinger zu Beginn des kurzen Gottesdienstes. Es wurden mit Begleitung des Posaunenchores einige Auferstehungslieder gesungen, Gebete gesprochen und Klaus Oettinger las das Osterevangelium vor.

„Ronja“ hat viel zu sagen

Pfarrer Matthias Zaiss sprach in seiner Predigt von der Auferstehung und der Hoffnung des Lebens. Die Hoffnung des Lebens mit in den Alltag tragen, war die Botschaft des Morgens. Nach den Fürbitten, dem „Vater unser“ und dem Segen war die kurze Feierstunde beendet. Wer mochte, bekam eine Grabkerze, die an der Osterkerze entzündet wurde.

Um 10 Uhr im Familiengottesdienst war Sprechpuppe „Ronja“ mit dabei und hatte viel zu sagen. Es war ein lustiger, lebhafter Gottesdienst mit dem Kirchenchor und einer Taufe sowie dem Abendmahl. Auch am Ostermontag gab es Taufen im Gottesdienst. mb

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.04.2019