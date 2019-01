Altlußheim.Für die Teams des Schach- und Skatclubs (SSC) gab Licht und Schatten am fünften Spieltag der Verbandsrunde. Die bisher in dieser Saison sehr erfolgreiche erste Mannschaft verlor, nachdem der Mannschaftssieg lange Zeit sehr wahrscheinlich schien, gegen SC Viernheim IV mit 3,5:4,5 Punkten. Einen Sieg erzielten Jan Marmann und Michael Hoffmann, während Harald Kneis, Steffen Dussel und Clemens Scheck jeweils einen halben Zähler (Remis) erspielten.

Erfreulich war an diesem Sonntag, dass die bislang weniger erfolgreichen Mannschaften gewonnen haben. Die zweite Mannschaft durfte sich bei den nur zu dritt angetretenen Gegnern von SK Chaos Mannheim III über einen 6:0-Erfolg freuen. Adrian Kalt, Simon Rauchholz und Alexander Pollmann gewannen ihre Partien. Die Bretter vier, fünf und sechs gingen kampflos an die Altlußheimer.

Sieg für die Dritte

Die dritte Mannschaft sammelte in der Einsteigerklasse beim 4,5:3,5-Heimsieg gegen SK Neckarhausen II nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern auch Punkte. In den Hinspielen steuerten Jan Reinhardt und Marie Beck je einen ganzen Punkt, Simon Leutert einen halben Punkt bei. In den Rückspielen gewannen Julia Beck und erneut Marie Beck und sicherten damit der dritten Mannschaft den ersten Sieg. zg

