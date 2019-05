Liebe zum „Labbeduddl“

Altlußheim.Aus Anlass seines 120-jährigen Bestehens führt der SPD-Ortsverein einen Wettbewerb unter dem Motto: „Wir suchen Altlußheims schönstes Mundartwort“ durch. Alle Bürger können daran teilnehmen. Dialekt-Wörter wie „Labbeduddl“, „Hannebambl“, „Weschlumbe“ oder „selli, wu“ sind Teil der örtlichen Sprachkultur- und Heimatgeschichte, und Mundart ist wieder im Kommen, heißt es in einer SPD-Pressemitteilung.

Um diesen Trend zu unterstützen, suchen die Sozialdemokraten das „schönste Aldlossema Mundartwort“. Bürger können bis zu drei Vorschläge ihrer Lieblingsmundartwörter“ bis Samstag, 25. Mai, einreichen.

Die Schirmherrschaft für den Wettbewerb hat der Mundartlieder-Poet Charly Weibel übernommen, der auch in der Jury die besten Eingänge mit auswählen wird. Es werden ein Hauptpreis und drei weitere Preis vergeben werden.

Die Bevölkerung kann ihre Vorschläge bei allen SPD-Gemeinderatskandidaten in die Briefkästen einwerfen oder per E-Mail an dieter.hoffstaetter@t-online senden. zg

