Lieder zum Wohlfühlen

Altlußheim.Der Vogelverein lädt zu einem Schlagerabend mit Harald Wein am Samstag, 10. August, ab 18.30 Uhr ein. Da viele Gäste schon länger die Idee hatten, sich bei gutem Essen sowie schöner deutscher Musik zu treffen und sich zusammenzusetzen, wird sie nun in die Tat umgesetzt.

Harald Wein aus Altlußheim, von der ehemaligen Band „Dr. Music“, wird mit seiner akustischen Gitarre und seiner Stimme deutsche Lieder aus den goldenen 1920ern bis zu den 1980ern darbieten. Bei der Liedauswahl ist garantiert, dass die Erinnerungen an die Jugend und die Verliebtheit wachwerden. Da bestimmt viele Besucher sehr gesangsfreudig sind, ist beabsichtigt, Texten auszulegen, damit das eine oder andere Lied mitgesungen werden kann. Vielleicht sind Gäste bereit, ein Lied alleine darzubieten.

Durch diese Atmosphäre entsteht automatisch ein besonderer und schöner gemütlicher Abend. Natürlich braucht man für solch einen lockeren Abend entsprechende Ernährung. So werden an diesem Abend als besonderes Essen gegrillte Haxen und Spare Ribs, angeboten. Ab 18.30 Uhr steht das Essen bereit und ab etwa 19 Uhr beginnt die Musik. Ob dieser Abend in den Innenräumen der Vereinsgaststätte im Vogelparkweg 4, oder im Außenbereich stattfindet, entscheidet das Wetter.

Wenn Interesse besteht, diesen schönen lockeren Abend mitzuerleben, ist es empfehlenswert, Tischreservierungen vorzunehmen.

