„Magische Tore“ in Literaturwelt geöffnet

Altlußheim/Leipzig.Wer glaubt, dass die Jugend nicht mehr liest, wurde auf der Leipziger Buchmesse eines Besseren belehrt. Sowohl die Stände der Verlage und die der weiteren Messeteilnehmer wie Fernsehredaktionen, Zeitungsverlage, der Stand der Bundeszentralbank oder der Europäischen Union waren Ziel- und Anlaufpunkt vieler junger Besucher. Einem Autor wie dem Altlußheimer Olaf Sölter kann also kaum etwas Besseres passieren, als auf solch einem Forum sein erstes Buch vorstellen zu können.

Sein im Bereich Jugend und Fantasy angesiedeltes Buch mit dem Titel „Die sieben Hüter und die Wächter der magischen Tore“ spielt in der Neuzeit, reflektiert aber in der Geschichte die Mystik vergangener Jahrhunderte. Wo könnte eine solche Geschichte besser angesiedelt sein als in England in einem historischen Internat?

Sieben Jugendliche aus verschiedenen Ländern lernen sich dort kennen. Trotz unterschiedlicher Abstammung, Kulturen und Religionen finden sie zueinander, auch wenn nicht jeder Tag konfliktfrei ist. Gemeinsam meistern sie ein Abenteuer, das des Lesens wert ist.

Für Olaf Sölter bot der Tag auf der Buchmesse aber nicht nur Gelegenheit, sein Werk am Stand des Romeon-Verlags vorzustellen, sondern auch Signierstunden und Autorenlesungen mitzuerleben, die die Zuhörer in ihren Bann zogen. rg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019