Massive Verdichtung abgelehnt

Altlußheim.Bei seiner virtuellen Sitzung, die per elektronischem Umlaufverfahren den Gefahren der Corona-Pandemie trotzte, hatte sich der Rat auch mit drei Bauangelegenheiten zu befassen. Auch hier gilt – die Gemeinde muss handlungsfähig bleiben und bei ihren Beschlüssen die entsprechenden Fristen wahren.

Eine Firma in der Gersdorfer Straße will ihren Betrieb auf drei Arbeitsschichten erweitern. Dies für den Bedarfsfall, in der Regel soll es bei zwei Arbeitsschichten bleiben. Dafür ist es erforderlich, den Bereich der Anlieferung so zu gestalten, dass die Lärmimmissionswerte eingehalten werden. Sprich auch bei einer nächtlichen Anlieferung sollen die Anwohner nicht gestört werden.

Im November hat der Punkt schon einmal auf der Tagesordnung gestanden. Damals wurde er zurückgestellt, der Rat forderte ein Lärmgutachten über die zu erwartenden Werte. Dies liegt nun vor, mit dem Ergebnis, dass sämtliche Werte deutlich unterschritten werden.

Kein störender Lärm

Auch die erforderlichen Parkplätze wurden so angeordnet, dass von den an- und abfahrenden Fahrzeugen der Mitarbeiter wenig Lärm ausgeht. Insgesamt stehen 31 Stellplätze zur Verfügung, notwendig wären 18. Das Vorhaben wurde nun vom Gemeinderat einstimmig gebilligt.

Genehmigt wurde gleichfalls einstimmig der Antrag auf Erweiterung eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße. Dabei werden die Grundflächenzahl und die Vorgabe für den Flachdachanteil leicht überschritten, doch könne, so die Verwaltung, in beiden Fällen eine Befreiung erteilt werden.

Abgelehnt wurde hingegen eine Bauvoranfrage zum Bau eines Wohnhauses im rückwärtigen Bereich der Hauptstraße. Es schien Verwaltung und Rat mit seinen zwei Vollgeschossen und einem als Vollgeschoss ausgebautem Dachgeschoss zu massiv. Genehmigt werden könne das Vorhaben, so der Beschluss, wenn das Dachgeschoss nicht ausgebaut und wenn die erforderliche Anzahl von Stellplätzen nachgewiesen werde. aw

