Anzeige

Altlussheim.Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, kurz vor 20 Uhr, in der Kurpfalzstraße, Höhe Parkweg, ereignet hat. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer den Parkweg in Richtung Kurpfalzstraße. An der Einmündung zur Kurpfalzstraße fuhr er offenbar geradeaus weiter, prallte zunächst gegen ein Straßenschild und kam dann an einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Der Unbekannte machte sich im Anschluss einfach aus dem Staub, obwohl das Straßenschild und die Mauer erheblich beschädigt wurden. Zeugen wurden durch den lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam, konnten aber keine Angaben zu dem Flüchtigen machen. Es ist lediglich bekannt, dass er ein silbernes Auto, eventuell einen Mercedes-Benz fuhr. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.