Medikament, das jeden heilt

Altlussheim.Das neuste Stück der „Brettlhupfer“ ist soweit. Im Emil-Frommel-Haus findet am Freitag, 22. März, die Premiere statt. Hans Schimmel schrieb den Dreiakter „Der Nächste bitte!“, der die Besucher unter anderem ins Wartezimmer von Dr. Biederbrock führt. Ein Arzt, dem seine Patienten vertrauen und der gerne alles selbst behandelt. Allerdings ist sein großes Steckenpferd die Forschung und in seiner Freizeit experimentiert er gerne mit allerlei Mittelchen und Pülverchen.

Sein großer Traum ist es, ein Medikament zu entwickeln, das einfach alles und jeden heilen kann. Seine Patienten nimmt er gerne als Versuchskaninchen, die Probanden stört das recht wenig. Bauer Gieße, der von seinem Hausarzt ein Mittel gegen Blasenschwäche und Rheuma bekam, erzählt stolz vom gigantischen Wachstum seines Gemüses, welches er höchstselbst „gedüngt“ hat. Es dauert nicht lange, bis einige Leute das große Geschäft wittern und die Spur des „Superdüngers“ zu Dr. Biederbrock zurückverfolgen.

Chaos und Verwicklungen

Man ahnt es schon, das Chaos und die Verwicklungen sind vorprogrammiert und wie es so die Art der „Brettlhupfer“ ist, werden allerlei Pointen die Lachmuskeln strapazieren. Es gibt noch Karten und Theaterfreunde sollten sich das nicht entgehen lassen. Für das Theaterdinner können Karten nur über die Webseite bestellt werden.

Premiere ist am Freitag, 22. März, es geht weiter am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März. Am Samstag, 30. März ist Theaterdinner und am Sonntag, 31. März, Theatercafé. mb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019