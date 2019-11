Mediterrane Impressionen aus Altlußheim

Altlußheim.Nach und nach zeigt sich der November mit nassen, kühlen Tagen von seiner nicht so schönen Seite. Da denkt man gern zurück an die letzten warmen Tage in der angenehmen Oktobersonne. Aus dieser Zeit stammen die Impressionen von Christoph Seiler aus Altlußheim, die er in seinem Garten festgehalten hat. Das Foto links zeigt eine alte französische Feigensorte mit gelbgrün-gestreiften Früchten, genannt Panachée. Diese platzen im Herbst auf und geben ihr Fruchtfleisch für Vögel, Schmetterlinge und – was kürzlich zu beobachten war – sogar für Eichhörnchen frei, schreibt Christoph Seiler. Eine Gottesanbeterin (Mantis religiosa, rechts) lauerte in der Mauretanischen Malve auf Fluginsekten. „Klimawandel kann manchmal leider auch schön sein“, ergänzt unser Leser – und wir bedanken uns für die schönen Aufnahmen. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.11.2019