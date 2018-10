Mehr Geld für die Ehrenamtlichen der Feuerwehr

Altlußheim.Auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung nahm die Feuerwehr einen großen Teil ein. Änderungen im Feuerwehrgesetz des Landes 2015 hatten es nötig gemacht, die örtliche Feuerwehrsatzung anzupassen. Als Vorlage diente eine Mustersatzung, die vom Gemeindetag, der Gemeindeprüfungsanstalt, dem Innenministerium und dem Landesfeuerwehrverband erarbeitet wurde. Zusammen mit den Altlußheimer Verantwortlichen der Feuerwehr wurde das Dokument an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und vom Feuerwehrauschuss geprüft. Der Ausschuss hat nun die Möglichkeit, „Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen“ für das Ehrenamt bei der Feuerwehr zuzulassen, die nur einzelne Tätigkeiten wahrnehmen, beispielsweise Katastrophenhelfer.

Angehörige der Feuerwehr sind zwar ehrenamtlich tätig, bekommen aber dennoch die Auslagen, die durch Ausübung ihres Dienstes oder der Teilnahme an Aus- und Fortbildungen entstehen – sowie entstehenden Dienstausfall ersetzt. Funktionsträger leisten über das übliche Maß hinaus ihren Feuerwehrdienst und erhalten eine zusätzliche Entschädigung. So regelt es die Feuerwehr-Entschädigungssatzung, deren Neufassung der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss. Die Entschädigungen waren seit 1999 nicht mehr angehoben worden.

Wie beim Fallschirmspringen

Im Besonderen sollte die neue Entschädigungssatzung die Arbeit der Gerätewarte mehr würdigen. Mit der Wartung, Reinigung und Prüfung sind derzeit vier Personen beschäftigt, deren Arbeitsaufwand mit steigenden Anforderungen an Sicherheit und Hygiene größer geworden sind. Bisher betrug die Entschädigung für zwei Gerätewarte insgesamt 810 Euro – zukünftig sollen die vier Gerätewarte jeweils 500 pro Jahr erhalten. Die Aufwendungen für die Funktionsträger werden von 3276 Euro auf 6000 Euro steigen. Dieser Betrag beinhaltet die Entschädigung für die Gerätewarte und wird auf insgesamt zehn Personen verteilt. Bisher betrug die Aufwandsentschädigung für die Wehrleute bei Einsätzen einen Wert zwischen 1200 und 2300 Euro. Künftig soll der Durchschnittswert bei rund 3000 Euro liegen.

Die Freien Wähler hoben in ihrer Stellungnahme besonders die Wichtigkeit für die höhere Entschädigung der Gerätewarte hervor: „Das ist wie beim Fallschirmspringen“, erklärte Klaus Oettinger, „da will man auch, dass den jemand richtig gepackt hat.“ Für Kay Schweikert war klar, dass eine gut aufgestellte Feuerwehr keine Selbstverständlichkeit ist: „Andere Gemeinden werden die Wartung der Geräte an Fremdfirmen vergeben müssen – ich bin froh, dass das bei uns nicht der Fall ist.“

Enge Zusammenarbeit

In einem weiteren Punkt entschied der Gemeinderat in einer Formsache. Aus rechtlichen Gründen war es notwendig, die Zusammenarbeit der Gemeinden Alt- und Neulußheim in Notlagen vertraglich festzuhalten. Teilweise notwendig durch den speziellen Verlauf der Gemarkungsgrenzen arbeiten die Feuerwehren der beiden Gemeinden bereits seit mehreren Jahren eng zusammen. Die nun vom Gemeinderat bewilligte öffentlich-rechtliche Vereinbarung dient der rechtlichen Klarstellung der gegenseitigen Hilfe und Kostenabrechnung. Die Kommunalaufsicht hat die Vereinbarung bereits geprüft und zugestimmt. Im Klartext heißt das: Löscht die Altlußheimer Feuerwehr einen Brand auf Neulußheimer Gemarkung, kann sie die Kosten der Nachbargemeinde in Rechnung stellen und umgekehrt.

Zu keinem der Punkte gab es großen Diskussionsbedarf, für den Gemeinderat war die Unterstützung der Feuerwehr selbstverständlich.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018