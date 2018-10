Menschenrettung steht auf der Liste an erster Stelle

Altlußheim.Eine massive Rauchentwicklung zog über die Rheinhäuser Straße. Immer dichter und dichter wurde der weiße Rauch und versperrte den vielen Zuschauern bald die Sicht. Schon hörte man die Sirenen der Feuerwehr, die allerdings nicht zu einem Einsatz, sondern zu ihrer Jahreshauptübung anrückte. Dennoch sah alles sehr echt aus und die Feuerwehrmänner wussten nicht, was auf sie zukam, genau wie im richtigen Einsatz.

Als das erste Fahrzeug an dem landwirtschaftlichen Anwesen eintraf, begegnete Einsatzleiter Kevin Wetzler zunächst dem verwirrten Besitzer und entnahm dessen Angaben, dass Menschen vermisst werden. Nach einer ersten Erkundung stellten die Führungskräfte fest, dass sich ein Mähdrescher in Vollbrand befand und das Feuer drohte, auf die Scheune und auf Nachbargebäude überzugreifen. Obligatorisch wurden die Feuerwehr Neulußheim und Hockenheim hinzualarmiert und die Fahrzeuge gedanklich positioniert.

Schläuche ausgerollt

Währenddessen rollten die hiesigen Einsatzkräfte jede Menge Schläuche aus, die die Löschfahrzeuge mit Wassernachschub versorgten, der dann in die Schläuche gepumpt wurde, mit denen die Atemschutzgeräteträger zur angenommenen Brandstelle vorgingen.

Parallel startete die Suche nach den vermissten Personen und die Bekämpfung des Brandes. Dominik Schwegler, der die Übung geplant und vorbereitet hatte, platzierte im Vorfeld Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die sich in eine Ecke legten und bewusstlose Verletzte mimten.

Durch den starken Rauch, der durch eine Nebelmaschine erzeugt wurde, sahen die Trupps rein gar nichts. Die einzige Möglichkeit irgendetwas zu erkennen, war der Blick durch die Wärmebildkamera, wobei die landwirtschaftlichen Geräte und eine Person sichtbar wurden. Natürlich wurde diese sofort gerettet und an einen Versorgungsplatz gebracht.

Ein Trupp in Reserve

Wer sich nun wunderte, dass fix und fertig ausgerüstete Feuerwehrleute nichts tuend vor dem Übungsobjekt standen, bekamen im Anschluss von Kevin Wetzler folgende Antwort: „Wenn wir Kräfte unter Atemschutz im Einsatz haben, muss immer ein Sicherungstrupp bereitstehen, der, wenn irgendetwas passieren sollte, sofort zur Hilfe eilen kann“. Am Brandherd liefen die Löscharbeiten auf Hochtouren, denn man stellte fest, dass sich wohl in der Scheune hinter dem Unterstand, in dem die Maschine brannte, noch eine vermisste Person befand.

Während sich vier Feuerwehrmänner zur Personensuche aufmachten, wurden in einer Riegelstellung sämtliche angrenzenden Gebäude gekühlt um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Zuschauer mussten sich immer wieder in Gedanken rufen, dass es eine Übung ist, denn alles sah täuschend echt aus.

Alles klappt wie am Schnürchen

Nachdem die zweite Person gefunden worden war, begann eine besondere Rettungsaktion, denn sie musste von einem Heuboden nach unten gebrachte werden. Dafür wurde der simulierende Jugendfeuerwehrmann in eine Schleifkorbtrage gelegt und ausreichend gesichert. Diese Trage ließen die Feuerwehrmänner über eine Leiter, an Leinen gesichert, nach unten rutschen. Somit waren alle vermissten Personen gerettet. Zwischenzeitlich wurde auch ein Lüfter eingesetzt, der für freie Sicht sorgte. Natürlich wurde auch die Rettung der Tiere angedacht, dies aber nur theoretisch, damit die Tiere nicht gestresst wurden.

Bürgermeister Uwe Grempels zeigte sich im Anschluss beeindruckt und berührt von der geleisteten Arbeit: „Ich war froh, dass es nur eine Übung war, ich habe die verschwitzten Gesichter unter den Atemschutzmasken gesehen und habe großen Respekt vor der Arbeit der Wehr“, sagte er. Kommandant Thorsten Lehrenkrauß und sein Stellvertreter Kevin Wetzler waren mit der Leistung ihrer Mannschaft bei dieser doch sehr anspruchsvollen Übung mehr als zufrieden.

Info: Weitere Bilder unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018