Millionen Träume werden wahr

Altlussheim.„Million Dreams“ nannte die Gymta-Session ihr diesjähriges Galaprogramm, das am Samstagabend die Rheinfrankenhalle mit einem begeisterten Publikum füllte. Wahrlich wurden Träume wahr an diesem Abend, denn wie immer bei der Gymta-Session, wurde die Messlatte auf den höchsten Punkt geschraubt und die Darbietungen suchten ihresgleichen.

Bevor aber die Gala um 19 Uhr startete, hatte das Team des Vereins schon die Matinee am frühen Nachmittag gestemmt. Schon um 14 Uhr begrüßte der Vorsitzende Ringo Kairies viele Zuschauer zur Vorstellung des Vereinsnachwuchses. Breitensport sowie Schautänze in Solo und Duo der Jugendklasse, Schüler- und Hauptklasse standen auf dem Programm. Schon die Jüngsten bezauberten mit tollen Choreographien und Kostümen. Auf der Bühne konnte man Cecile Blümle, Nele Hauke und Giulia Petry, die amtierenden Deutschen- sowie Europameister, Finja Dennhardt (Landesmeisterin 2017) und Tanzmariechen Emely Johann erleben.

Putzig waren die „Bambini“ und „Sweet Butterflies“. Begeistert wurden die „Sweet Dancers“ und „Futuro Small Group“ vom Publikum gefeiert. „Crazy“- und „Cool Kids“ wurden von ihren Trainern bestens vorbereitet. Mehrere Programmpunkte waren auch abends dabei und die Erwachsenengruppe „Stage Runners“ setzte mit ihrem Schautanz „Fluch der Karibik“ den markanten Schlusspunkt auf zwei Stunden Programm. Durch dieses führten im Übrigen Nadine Scherer und Christian Cambeis, die Informationen für das Publikum bereithielten.

Bezaubernde Kostüme

Am Abend war es Zeit für die „Millionen Träume“ und das Versprechen war keine Übertreibung. „Hervorragend“ und „großartig“ träfen als Beschreibung zu, setzte man noch einen Superlativ darauf. Eine unglaubliche Fülle von bezaubernden Kostümen, gepaart mit perfektem Make-up und Frisuren, fantasievolle Choreografien und fetzige Darbietungen ergaben eine vierstündige Abendvorstellung, die ihresgleichen sucht.

Das Opening machten die Tänzer der Jugend- und Hauptklasse, bevor Moderator Christian Cambeis zum Mikrofon griff. Cecile Blümle machte den Anfang der 30 Programmpunkte, gefolgt vom Duo Nele Hauke und Giulia Petry, die eine bezaubernde Geschichte vom „gebenden Baum“ zu erzählen wussten. Jessica Heid tanzte sich an den „Henkersbaum“ und Chiara Blotzheim bezauberte mit ihrer Partnerin mit „Leave the light on“. Emely Johann und Sophie Reuter nahmen die Gäste mit zu einer „Jouney to Paris“, gefolgt vom Duo Lelia Krähnert und Jessica Lier, die für die Frauenrechte tänzerisch kämpften. Nicht nur thematische Schautänze wurden gezeigt, es mischte sich auch Gardetanz darunter.

Solisten und Gruppen waren der Einladung der Gymta-Session gefolgt, und so sah das Publikum Darbietungen auf höchstem Niveau von Fabienne Hoffman vom TSC Großbottwar-Oberstenfeld und von Maxime Boumans, die aus Holland angereist war. Jenthe van Houdt, mehrfache belgische Meisterin im Schautanz bezauberte ebenso wie Nina Zoranovic vom JSK Rodgau oder die „Tigers“ vom TSC Schwarz-Gold Frankfurt.

Coco Chanel trifft Seeräuber

Wie Gardetanz in Perfektion aussehen kann, zeigte das belgische Zwillingspaar Naomi und Liam Wagehemans. Ebenso zu Gast war der TV Hausen mit seinem Schautanz „Unlimiteds“ sowie der TSC Darmstadt, die auch in der Kategorie „Schautanz Charakter“ das Leben von Coco Chanel als Thema hatten. Auch die „Stage Runners“ waren im Abendprogramm nochmal dabei mit ihrem Piratenspektakel.

Kristina Lier nahm ihren Abschied vom Solotanz. Die mehrfache Deutsche- und Europameisterin der Gymta-Session widmete den Tanz ihrem Vater, der, auch nach der emotionalen Rede von Nadine Scherer, zu Tränen gerührt war.

Beeindruckende Akrobatik

Gefeiert wurden mit viel Applaus die heimischen Schautanzgruppen „Dancing Elements“, „Black Devils“, „Estrellas“ , die Landes- Deutsche- und Europameistertitel ihr eigen nennen dürfen und die „Dancing Devils“. Noelle Widmann ergab sich der Freiheit Italiens, Monia Petry war als Solistin mit „Nothing without a woman“ zu sehen. Mischell Hohler tanzte sowohl Solo als auch mit ihrem Partner Kevin Ulrich. Die beiden sind aktuell Vize-Europameister im Schautanz. Zu Gast waren die fünffachen Deutschen Meister im Schautanz aus Nürnberg, Sarah Philipps und Christian Müller, deren Darbietung an Akrobatik kaum zu überbieten war. Am Schluss warteten alle auf die Formation „Futuro“, die seit 2006 ungeschlagen in allen Meisterschaften im In- und Ausland ihre Titel erfolgreich verteidigt. In strahlendes Rot gekleidet setzten sie dem Abend einen glanzvollen Höhepunkt. In einem bunten Finale verabschiedeten sich alle Mitwirkenden zusammen.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018