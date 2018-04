Anzeige

Altlußheim.Der Infostand der Freien Wähler am Ostersamstag ist schon liebgewordene Tradition. Und so waren Gemeinderäte und Vorstandsmitglieder der FWV in der Ortsmitte vertreten, um sich mit den Bürgern auszutauschen und gelb gefärbte Ostereier zu überreichen.

Die kleine Unterbrechung vom Einkauf nahmen viele der vorbeieilenden Bürger gerne an und so hatten die Gemeinderäte Friedbert Blaschke und Klaus Oettinger die Gelegenheit nachzufragen, wo der Schuh derzeit drückt. „Ein Stand in der Ortsmitte bietet immer tolle Möglichkeiten, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen“, sagte Vorsitzende Ursula Kirschner. „Deshalb ist der Osterstand immer ein wichtiger Termin in unserem Kalender.“ aro