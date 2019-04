Mit den Bürgern ins Gespräch kommen

© spd

Altlußheim.Der Osterstand in der Ortsmitte ist Tradition bei den Freien Wählern. Erneut ließen es sich Vorstandsmitglieder und Gemeinderatskandidaten nicht nehmen, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und gelb gefärbte Ostereier als Präsent zu überreichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die kleine Unterbrechung vom stressigen Ostereinkauf nahmen viele Altlußheimer gerne an und so war wie immer Gelegenheit, darüber zu sprechen „wo der Schuh gerade drückt“. „Ein Stand in der Ortsmitte bietet immer tolle Möglichkeiten, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen“, so Vorsitzende Ursula Kirschner. „Deshalb ist unser Osterstand ein wichtiger Termin im Kalender.“ Biete sich doch die Gelegenheit, fernab der Wahlkampftermine, entspannt über die Probleme und Bedürfnisse der Bürger zu sprechen.

Am Samstag geht es für die Freien Wähler direkt weiter. Dann steht die große FW-Fahrradtour durch Altlußheim auf dem Programm. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019