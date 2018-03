Anzeige

Altlußheim.Der Gemeinderat war einstimmig für das vorgelegte Nutzungskonzept für die Mehrzweckhalle an der Schule. Durch einen barrierefreien Zugang für alle Ebenen ist die Halle in der Mozartstraße nun für die gesamte Bevölkerung nutzbar. Insbesondere der Ausbau des Untergeschosses wird die Möglichkeiten der Anlage zusätzlich erhöhen. Räumlichkeiten in der Rheinfrankenhalle oder im Bürgerhaus werden künftig entlastet. Die Mehrzweckhalle wird zudem mit moderner Medientechnik ausgestattet.

Die neuen Räumlichkeiten können für Gemeindeveranstaltungen, Versammlungen, Puppentheater, Lesungen, Ausstellungen, Ferienprogramm, Abschlussfeiern der Schule, Konzerte, Proben, Kursangebote, Seminare und vieles mehr genutzt werden.

Architekturleistungen vergeben

Für den geplanten Kindergarten-Neubau an der Rheinfrankenhalle werden Architektenleistungen benötigt. Die Verwaltung hatte vier Architekten angefragt, die in jüngster Zeit mit dem Bau von Kindertagesstätten, insbesondere in Modul- oder Fertigbauweise, befasst waren. Den Zuschlag bekam das wirtschaftlichste Angebot des Altlußheimer Büros für Planung, Bauleitung und Projektorganisation Ralf Gulba. Der Auftrag zur Anfertigung der Unterlagen zur Bebauungsplanänderung „Rheinfrankenhalle“ geht ebenfalls an das Büro. Der Beschlussvorschlag ging einstimmig bei einer Enthaltung durch.