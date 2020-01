Mit Fotostudio den Bebauungsplan auf kreative Art ausgereizt

Altlußheim.Drei Bauanträge und eine Bauvoranfrage – die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Ratssitzung war übersichtlich. Zwei der Anträge wurden vom Rat gebilligt, einer mit leichten Kopfschütteln ob der in ihm verborgenen Kreativität, zwei abgelehnt.

Zu den abgelehnten Vorhaben gehörte die Einrichtung eines Eiscafés in der Hauptstraße. In dem Gebäude befindet sich schon eine Gewerbeeinheit und im Hof ausgewiesene Stellplätze sind nicht nutzbar. Weitere sind nicht geplant. Was die Verwaltung dazu bewog, den Antrag abzulehnen.

Sandra Fluhrer (Grüne) konnte der Argumentation folgen, Friedbert Blaschke (FVW) hielt dagegen: Schon früher habe es in dem Gebäude zwei Gewerbeeinheiten gegeben. Und bei einer Eisdiele rechnet er ohnehin mit mehr Fußgängern und Radfahrern, so dass die Frage der Stellplätze nicht so wichtig sei. Ines Schweickert (CDU) ließ den Begriff Eisdiele nicht gelten, im Antrag stehe Eiscafé und das bedeute eine höhere Frequenz. Obendrein habe es in der Vergangenheit Parkplätze gegeben, die nun nicht mehr anfahrbar seien.

Was auch Dieter Hoffstätter (SPD) störte. Die Stellplätze seien durch eine Mauer illegal unnutzbar gemacht worden. Erst wenn die Mauer falle, „ein andauerndes Unrecht“, könne über den Antrag gesprochen werden.

Reihenhäuser zu dicht Straße

Auch das zweite Ersuchen fand am Ratstisch keine Mehrheit und wurde abgelehnt. Ein Bauherr wollte in der Kirschenstraße vier Reihenhäuser auf einem Grundstück errichten, wobei deren Rückseiten zum Teil der Bebauung in der Hauptstraße sehr nahe rückten. Zu dicht, befand die Verwaltung und empfahl die Ablehnung. Vorstellbar sei eine Bebauung mit drei Reihenhäusern, betonte Bürgermeister Uwe Grempels. Dadurch würde die Bebauung aufgelockerter, blieben mehr Grünflächen. Stadtplaner Dietmar Glup habe sich gar für nur ein Doppelhaus ausgesprochen.

Zu massiv geplant, fügt sich nicht ein, urteilte Sandra Fluhrer (Grüne) und schloss sich der Meinung des Stadtplaners an. Friedbert Blaschke (FWV) konnte mit der Lösung drei Reihenhäuser leben, favorisierte jedoch die Doppelhaus-Lösung. Ines Schweickert (CDU) erinnerte an die geplante Bebauung des Zechel-Geländes in der Nachbarschaft, die gleichfalls sehr massiv ausfalle, weshalb sie dem Stadtplaner nicht folgen könne, aus Fairnessgründen drei Reihenhäuser in Ordnung fand. Auch Richard Schmitt (SPD) bezeichnet vier Häuser als zuviel, drei als grenzwertig, aber akzeptabel.

Wie Grempels anmerkte, hat Glup auch beim Zechel-Gelände Einwände und spricht sich für eine Reduzierung der Planung aus. So oder so, die Bauvoranfrage wurde abgelehnt. Signalisiert wurde dem potenziellen Bauherrn, dass eine Lösung mit drei Reihenhäusern akzeptabel sei.

Ein Antrag zum Ausbau eines Wohnhauses in der Ketscher Landstraße wurde vom Rat einstimmig gebilligt und beim letzten Ersuchen musste der Rat Anerkennung der ausgereizten Definition des Bebauungsplans zollen. Es ging um ein Grundstück in der Industriestraße, im Gewerbegebiet Altreut. Dort ist laut Bebauungsplan je Gewerbegrundstück eine Wohnung mit maximal 156 Quadratmetern erlaubt.

Geplant ist, ein vorhandenes Grundstück zu teilen, auf dem vorderen Bereich ein Fotostudio mit Betriebsinhaberwohnung zu errichten, was laut Plan zulässig ist. Das vorhandene Gebäude im hinteren Grundstücksteil wurde per Baulast dem Gewerbebetrieb auf dem Nachbargrundstück zugeordnet und mittels eines Wegerechts angeknüpft.

Grüne, „schöne Planung“, und FWV, „ok“, stimmten dem Antrag zu, Ines Schweickert sah den Plan „nicht ganz so romantisch“. Immerhin, in dem vorhandenen Gebäude befinden sich schon ein Fotostudio und eine Betriebsinhaberwohnung. „Rechtlich ok“, so Schweickert, der die Moral fehlte. Zumal, wie sich auf Nachfrage ihres Fraktionskollegen Kay Schweikert ergab, die Eigentümer umzusiedeln gedenken – der Mann erhält den einen Grundstücksteil, die Frau den anderen. „Alles rechtens“, urteilte Bürgermeister Uwe Grempels und empfahl die Zustimmung, die mehrheitlich erfolgte. Nur zwei Gemeinderäte der Union enthielten sich der Stimme. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.01.2020