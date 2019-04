Mit Freibier und viel Musik in den Wonnemonat gestartet

Altlußheim.Mit Freibier und viel Musik wurde auf dem Platz zwischen Rathaus und Kirche in den Mai gefeiert. Der Zunftbaum war schon im Vorfeld in die Höhe ge-stemmt worden und so blieb die Hauptaufgabe von Bürgermeister Uwe Grempels und Jürgen Lauer, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, das Anstechen des Fasses.

Was auch ohne größere Verluste klappte und so konnte fröhlich mit Sekt und Bier auf den Wonnemonat angestoßen werden. Dazu gab es Brezeln und Wurst, so dass für jeden Geschmack etwas dabei war. Zur Unterhaltung spielten der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und der Musikverein auf, am Schluss stimmten sie noch gemeinsam das Badnerlied an, das von den Besuchern der Traditionsveranstaltung eifrig mitgesungen wurde. aw

