Mit moderner Technik im Aufwärtstrend

Altlussheim.Vor einigen Wochen waren in der Halle in der Robert-Bosch-Straße 11 noch zwei Fußballfelder, jetzt ist dort der neue Schauraum der Firma Lang Aufzugservice eröffnet worden. Geschäftsführer Christian Lang dankte bei dessen Präsentation vor allem seiner Familie, Ehefrau Tanja sowie Tochter Gina und Sohn Luca, für die Unterstützung während der Umbauarbeiten.

Die Kernkompetenz des Unternehmens in Sachen Treppenlifte und private Aufzüge, das zuvor in der Gersdorfer Straße ansässig war, liegt in passgenauen Lösungen für die Kunden. Der professionelle Dienstleister steht für umfassenden Service, im Mittelpunkt sind bei Christian Lang aber die Kunden als Mensch und Geschäftspartner.

Der neue Ausstellungsraum sei ein Musterbeispiel für eine gelungene Partnerschaft, sagte Jens Flegler, Geschäftsführer von Aritco Deutschland. Die Privataufzüge des schwedischen Herstellers können der Inneneinrichtung und dem persönlichen Geschmack angepasst werden. Dank der einzigartigen Aufzugtechnologie braucht ein Homelift von Aritco nicht mehr Platz als der Aufzug selbst. „Die Eröffnung zeigt, dass man nur gemeinsam wachsen kann“, meinte Flegler. Christian Lang könne stolz sein auf die neuen Räumlichkeiten, er sei damit Vorreiter in Deutschland. Die Gäste der Einweihung durften sich anschauen, was es für Möglichkeiten gibt, Aufzüge in Eigenheimen einzubauen.

Design und Komfort kombiniert

Die Lösungen des weltweit führenden Herstellers von Plattformliften und Privataufzügen sind vielfältig, bestätigte Aritco-Verkaufsleiter Niklas Karlsson und lobte Christian Lang: „Wir sind überzeugt, dass es dieses Unternehmen noch zu weiterem Erfolg bringen kann.“ Der Trend geht verstärkt in Richtung Privataufzug, die Schweden verbinden Design und Komfort.

Für das kulinarische Erlebnis war Pizzabäcker Naro zuständig. Mit seiner „Singing Pizzashow“ kombinierte er italienische Köstlichkeiten und zauberhafte Musik. Ohren- und Gaumenschmaus mit mediterranem Flair passten bestens in den neuen Schauraum von Lang Aufzugservice. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019