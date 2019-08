Mit Nachwächter auf Speyer-Rundgang

Alt-/Neulußheim.Einen Tag mit gemütlichem Beisammensein und einem Nachtwächterrundgang in Speyer möchten die Naturfreunde Lußheim mit ihren Mitgliedern, Spendern, Gönnern sowie den Mitwanderern, Fahrradfahrern und Gymnastikdamen am Samstag, 21. September, verbringen. Treffpunkt ist um 16 Uhr im Gasthaus „Zum Anker“ in Speyer.

Gegen 19 Uhr beginnt der gut zweistündige Rundgang mit dem Nachtwächter, die Kosten betragen 5 Euro. Es wird um Anmeldung bis Samstag, 31. August, bei Rudi Marker, Telefon 06205/3 12 51, Walter Pustal (06205/3 25 12) oder Dietmar Bauer (06205/3 15 41) gebeten.

Wer mit dem Fahrrad kommt, kann sich der Gruppe, die um 15.15 Uhr vom Sportplatz Altlußheim startet, anschließen. kbr

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.08.2019