Mit Sack, Rute und Abstand

Altlußheim/Neulußheim.Die Alltagsmaske geschickt unter dem wallenden weißen Bart verborgen, den Gabensack über die Schulter geworfen und in der Hand das goldene, allwissende Buch. So besuchte der Heilige Nikolaus unter Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften die Albert-Schweitzer-Schule. Er ging von Klasse zu Klasse und wusste sehr viel Gutes über die Schüler zu berichten. In einigen wenigen Fällen gab es ermahnende Worte.

Die Kinder bedankten sich mit Gedichten – Singen ist momentan ja nicht erlaubt, was der schönen Stimmung aber keinerlei Abbruch tat. Der Nikolaus öffnete natürlich seinen Gabensack und in diesem tauchte für jede Klasse ein großes Geschenkbonbon auf, das für viel Freude sorgte. Zudem erhielt jedes Kind einen Mini-Schokonikolaus.

Da in diesem Jahr alles ein wenig schwieriger und anders ist, konnte der Nikolaus nicht wie üblich von seinen kleinen Helfern begleitet werden. Außerdem betrat der ehrwürdige Bischof den Klassenraum nicht, aber von der Tür aus hatte er einen hervorragenden Kontakt zu den Kindern – wie auch umgekehrt.

Die Schüler freuen sich schon auf den nächsten Besuch des Nikolauses im Jahr 2021 – dann aber wieder unter „normalen“Umständen.

„Hohoho“ in der Lußhardtschule

An der Lußhardtschule in Neulußheim hält der Förderverein seit Jahren die Tradition der jährlichen Nikolausbesuche aufrecht. Die Schülerfreunde der Lußhardtschule wollten bewusst in Zeiten von Corona nicht von diesem Brauch abweichen, zumal die Schule schon viel Einbußen habe hinnehmen müssen – eigentlich standen heuer die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen an.

Dennoch, ein Besuch wie jedes Jahr war es nicht. Sven Stephan vom Freundeskreis, der in die Rolle des Nikolauses schlüpfte, war mit Maske und Attest unterwegs, hielt ebenso wie die Schüler an den Abstandsregeln fest. In Reihen geordnet nahmen die Schüler ihre Gaben in Empfang. Und geschmeckt hat es trotz alledem wie in jedem Jahr. zg/aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020