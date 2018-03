Anzeige

In den Reihen der FWV hatte deren Fraktionsvorsitzender Klaus Rittlinger aus beruflichen Gründen um seine Entbindung vom Ehrenamt gebeten. Ein Wunsch, dem der Rat einhellig nachkam, der zugleich der Verpflichtung des ersten Ersatzbewerbers auf der FWV-Liste, Klaus Oettinger, zustimmte.

Bevor es an die Neubesetzung der Ausschüsse ging, dankten Grempels und die Fraktionen Rittlinger für sein Wirken im Rat, dem er bereits von 2009 bis 2014 angehörte und in den er 2016 als Nachrücker für Matthias Steffan einzog. Grempels dankte für die faire und sachliche Art und gute Zusammenarbeit und Friedbert Blaschke wünschte seinem nunmehr ehemaligen Fraktionskollegen, dass es niemals seine gute Laune verlieren möge. „Du hast dich mit dem Herzen eingebracht“ dankte Christoph Beil für die SPD „Mr. Zuverlässig“, wie Rittlinger auch genannt wird. Kay Schweikert lobte die kollegiale Zusammenarbeit und Claudia Kohpeiß dankte im Namen der Grünen. Rittlinger wiederum dankte für die oft „langwierigen, nervtötenden Debatten, die jedoch immer zielführend waren“.

Beil wird Stellvertreter

Anschließend folgte die Neubesetzung der Ausschüsse, Christa Rettig zieht in den Technischen-, Klaus Oettinger in den Sozialausschuss ein, und Christoph Beil wurde als Nachfolger von Grempels einstimmig zum zweiten Bürgermeisterstellvertreter gewählt.

Nachdem das Personalkarussell somit zum Stillstand gekommen war, hatte der Rat nur noch einen offiziellen Punkt zu beraten – den Beitritt der kommunalen Zweckverbände Datenverarbeitung von Baden-Franken, dem Altlußheim angehört, Region Stuttgart und Region Reutlingen-Ulm zur Datenzentrale Baden-Württemberg und die Fusion der Zweckverbände zur neuen Einheit „4IT“. Die Datenzentrale und „4IT“ werden eine Anstalt des öffentlichen Rechts gründen, Iteos genannt, die für die Kommunen die Datenverarbeitung steuern soll und dadurch zur Kosteneinsparung und zur Nutzung von Synergien beitragen soll.

Eine mit vielen Abkürzungen gespickte Vorlage, gegen die es keine Einwände gab – „wir haben die Begriffe gegooglet“, wie Beil scherzte.

Nur teilweises Tempolimit

Bei den abschließenden Bekanntgaben hatte Grempels eine schlechte Nachricht: Dem Antrag der Gemeinde auf Einführung von Tempo 30 in der Haupt- und Rheinhäuser Straße wurde nur bedingt gefolgt. So wird die Hauptstraße bis zur Hausnummer 116 geschwindigkeitsreduziert, die Rheinhäuser Straße nur in Teilbereichen.

Das letzte Wort in der Sitzung hatte Dr. Holger O. Porath (Grüne) der unter dem Beifall seiner Kollegen der Verwaltung und in erster Linie Bürgermeisterstellvertreter Friedbert Blaschke für die in den vergangenen Wochen geleistete Arbeit dankte. „Sie haben die Interimszeit mit Bravur gemeistert“, sprach er seinen Respekt aus.

