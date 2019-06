Musik und Glaube in mitreißenden Hip-Hop-Klängen

Altlußheim.Sahne gehört auf den Erdbeerkuchen und zum Feierabend passt ein Bier – aber passen Kirche und Hip-Hop zusammen? Wohl kaum einer erwartet beim Besuch einer kirchlichen Veranstaltung ein Hip-Hop-Konzert. Die beiden Brüder Maxi und Alex beweisen, dass diese Musikrichtung und Kirche sogar exzellent zusammenpassen. Die Kombination von leidenschaftlichem Hip-Hop verbunden mit christlichen Texten sorgt für die Ohrwurmgarantie, denen so viele Künstler auf der Spur sind.

So verkündigen die beiden Brüder das Evangelium auf eine moderne Art und schaffen es, die junge Generation ganz neu für Gott, Glauben und die Kirche zu begeistern. „Durch unsere Musik wollen wir Menschen ermutigen, ihren Glauben offen und stolz zu leben“, so Maxi, der ältere der beiden O‘Bros. Alex ergänzt: „So ist auch unser Song ,Chrurchies“ entstanden. Wir wollen zeigen, dass Churchies, also Menschen, die zur Kirche gehen, nicht Langweiler sind, sondern richtig coole Typen.“

Authentisch geblieben

Neben ihrem Glauben war die Musik schon immer ein zentraler Teil ihres Lebens. Schon im Grundschulalter schrieben sie ihre Songs – sowohl Text als auch Musik – komplett selbst, woran sich bis heute nichts geändert hat. Genau das scheint auch der Geheimtipp ihrer Musik zu sein, dass die Musik so authentisch wirkt.

Die O’Bros bringen jahrelange Live-Erfahrung mit, sind im gesamten deutschsprachigen Raum auf Konzerten, Jugendgottesdiensten und Konferenzen unterwegs und haben sich den Ruf geschaffen, live immer maximal einzuheizen und dennoch Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Egal wo sie die Bühne betreten – nach wenigen Minuten kocht es im Saal und man fragt sich, wie Kirche jemals ohne Hip-Hop auskommen konnte.

Auch wenn die O’Bros mittlerweile vor zigtausend Fans im Jahr auftreten und 2019 sogar den größten deutschsprachigen Bandcontest gewonnen haben – die Bodenhaftung und den Kontakt zu den Fans haben die beiden nie verloren. So nehmen sie sich nach jedem Konzert immer noch Zeit für die Fans und hängen mit ihnen ab. „Chillen mit den Churchies“ halt.

Am Freitag, 5. Juli, kommen die O’Bros nach Altlußheim. Um 19 Uhr treten sie in der Markus-Realschule, Hockenheimer Straße, auf. Einlass ist um 18.30 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.06.2019