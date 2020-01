Nachmittag mit Führungen

Neulußheim.Für viele Schüler stellt sich die Frage, wie es nach den Sommerferien für sie weitergehen soll. Die Markus-Schule bietet am Samstag, 18. Januar, einen Informationsnachmittag von 14 bis 17 Uhr für alle Interessierte an, so eine Pressemitteilung der Schule.

In der Realschule werden mit Vorträgen und Führungen Einblicke in das Schulleben geboten. Das sozialwissenschaftliche Gymnasium informiert über die Möglichkeit, in drei Jahren das allgemeinbildende Abitur zu machen. Das Angebot richtet sich an Schüler, die einen mittleren Bildungsabschluss machen oder die 9. oder 10. Klasse eines allgemeinbildenden Gymnasiums besuchen. Neben Vorträgen gibt es auch Informationen über das Profilfach Pädagogik/Psychologie. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.01.2020