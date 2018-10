Nächste Generation

Altlußheim.Die vierten Klassen der Albert-Schweitzer-Schule besuchen immer im Herbst den Jugendtreff „Space“ im Keller des Emil-Frommel-Hauses. Das „Space“, eine offene ökumenische Einrichtung, ist für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren konzipiert und daher sind die Viertklässler die neuste Generation.

Am Freitag rückte die 4a mit Klassenlehrer Klaus Muth und Arne Trautmann an. Waltraud Hook und Renate Fuchs hatten schon alles vorbereitet und zeigten den Schülern die Räume. Da gibt es neben Büchern und Brettspielen jede Menge Unterhaltung in Form von Billard, Tischfußball, Airhockey und Tischtennis. Arne Trautmann lobte ein Tischkicker-Turnier aus und schnell bildeten sich die Teams. Zu Gast war Bürgermeister Uwe Grempels, der selbstverständlich mit ranmusste. „Ich habe früher in der Jugendbetreuung gearbeitet, da lernt man Tischkicker spielen“, lachte er.

Wer es gerne etwas ruhiger hatte, setzte sich zu Renate Fuchs an den Basteltisch. Aus Lichterketten wurden Gespenster gezaubert, dazu gab es gruselige Spinnen und schnell war die Halloween-Dekoration fürs eigene Zimmer zu Hause fertig.

Snacks und Spiele

Klassenlehrer Klaus Muth machte sich bei Waltraud Hook in der Küche nützlich. Es wurden Blätterteigsnacks mit Schinken und Käse gefertigt und Apfelschnecken gerollt. Bald duftete es verführerisch aus dem Backofen und die ersten kamen schon mal gucken, was es denn zu futtern gab.

Am Airhockeytisch ging es rasant zu und Uwe Grempels amüsierte sich köstlich über die aufgeregten Spieler. Gleich war die nächste Mannschaft dran am Tischkicker. Arne Trautmann führte Liste und am Schluss gab es für die Gewinner tolle Fuß- und Basketbälle als Preise. An diesem turbulenten Vormittag konnten die Kinder einen Eindruck vom örtlichen Jugendtreff gewinnen, der seit Jahren mit viel Engagement von Waltraud Hook und Renate Fuchs geführt wird. Die beiden sind wieder beim Weihnachtsmarkt mit Bastelangeboten dabei. mb

