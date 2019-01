Närrisches Feuerwerk

Altlussheim.So langsam geht es los mit der fünften Jahreszeit, sämtliche Fastnachtsvereine sind in der letzten Planungsphase der Prunksitzungen. So auch die „Luxe“ in Altlußheim, die am Samstag, 16. Februar, zur großen Prunksitzung in die Rheinfrankenhalle einladen.

Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit der unwiderstehlichen „Kättl Feierdag“, die sich auf Shoppingtour begibt und Günter „Dudi“ Dudenhöffer steigt ebenso in die Bütt. Der SWR Superfastnachter Lothar Reichardt alias „De Hemshöfer“ wird ebenso für gute Laune sorgen wie „Tobbmaster Fitsch“ und seine „fabulous Fernando Horns“, die schön öfter für eine Riesenstimmung in der Rheinfrankenhalle sorgten.

Heiko Maier aus Waghäusel präsentiert eine Musik-Comedy-Show und natürlich sind alle Luxe-Garden mit Show- und Gardetänzen dabei. Auf die Luxe-Ladys darf man sich ebenso freuen wie auf das großartige Männerballett der „Luxedopser“. Selbstverständlich ist auch die Guggenmusik der „Altlossemer Rhoigeischda“ mit von der Partie.

Der Kartenverkauf für die Prunksitzung startet am Samstag, 2. Februar, 10 Uhr, im Bürgerhaus. Danach gibt es die Karten in der Papeterie Hiller in der Hauptstraße in Altlußheim. mb

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019