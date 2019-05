Neue Technik soll für saubere Energie sorgen

In der Mannherz-Halle in Reilingen ist ein BHKW der gleichen Art installiert, wie das für die Rheinfrankenhalle geplant ist. Das eigent-liche BHKW ist der Block im Vordergrund, in dem sich ein lärmgedämmter Motor befindet. Im Hintergrund sind die beiden isolierten Pufferspeicher erkennbar, die als Wärmespeicher für Heizung und Warmwasserbereiter dienen.

© Dufrin