Neuen Wohnraum im Ortsetter schaffen

Altlußheim.Was die Nachbargemeinde Reilingen schon hinter sich hat, steht dem Altlußheimer Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, 22. Oktober, noch ins Haus – die Kenntnisnahme der Neuorganisation der Forstverwaltung und die Entscheidung darüber, ob die Gemeinde ihren Wald weiterhin in die Obhut des Kreisforstamtes gibt, dann zu echten, den Gestehungspreisen oder ob sie ihren Wald in Eigenregie

...