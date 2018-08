Anzeige

Heiter geht es weiter mit „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach am Freitag, 8. März. „Francesca da Rimini“ von Rachmaninow ist am Sonntag, 31. März, als konzertante Aufführung zu erleben, gefolgt vom Liederabend „Istanbul“ von Sezen Aksu im April.

Einen gemeinsamen Abend von Oper und Tanz gibt es am Freitag, 17. Mai, mit „Sanssouci“ und am Samstag, 8. Juni, kommt die lyrische Oper „Pelleas und Melisande“ von Claude Debussy auf die Bühne. Den Abschluss macht „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller im Juli 2019.

Schon jetzt nehmen die ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen Ursula Kirschner und Iris Fessler Anmeldungen für das Abo entgegen und geben Auskunft über Fahrtwege, Haltestellen und Preise. zg

