Neuer Wohnraum im Ortskern

Altlußheim.Maskenpflicht auch am Ratstisch und eine unter Corona-Vorzeichen gestraffte Sitzungsleitung – beim Großteil der Tagesordnungspunkte der Dezember-Sitzung wirkten sich die äußeren Umstände nicht aus, nur bei einem Bauantrag hätten die Räte wohl mehr Redebedarf gehabt, doch hielten sie sich an die Spielregeln.

Beim ersten Bauantrag, einer geplanten Wohnraumerweiterung im Obergeschoss eines Dreifamilienhauses in der Friedrichstraße, hätte es in Corona-freien Zeiten keinen Redebedarf gegeben, das Vorhaben wurde einstimmig durchgewunken, doch schon der nächste Antrag hätte unter normalen Vorzeichen zu einigen Anmerkungen geführt.

In der Kirschenstraße beabsichtigt ein Bauherr die Errichtung eines Wohnhauses mit fünf Wohneinheiten und einer Hausmeisterwohnung im Kellergeschoss. Mit dem Vorhaben war er schon in Form einer Voranfrage im Technischen Ausschuss vorstellig geworden und damit wohl nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Denn in der Ratssitzung wurde unter anderem von der Fraktion der Grünen moniert, dass das Wohnhaus im Wesentlichen so geplant sei wie damals angefragt.

First- und Traufhöhe des geplanten Wohnhauses passen in die umgebende Bebauung und auch die Dachform sei akzeptabel, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Auch die Grundfläche, die überbaut werden soll, entspricht den Vorschriften. Auf dem Grundstück sollen für die fünf beziehungsweise sechs Wohneinheiten 13 Stellplätze ausgewiesen werden. Mit der Folge, dass in diesem Bereich der Kirschenstraße vor dem 19 Meter langen Grundstück, nicht mehr geparkt werden kann, drei öffentliche Stellplätze entfallen.

Starke Verdichtung kritisiert

Insgesamt eine massive Bebauung, die sich jedoch innerhalb der Vorgaben bewegt, weshalb man dem Vorhaben wohl zustimmen müsste, wie Friedbert Blaschke (FWV) feststellte. Sandra Fluhrer (Grüne) stellte fest, dass in den Plan Anregungen des Technischen Ausschusses nicht eingearbeitet wurden und stimmte nicht zu. Kay Schweikert (CDU) bezeichnete die Parksituation in diesem Bereich der Straße als problematisch, stimmte dennoch zu und Richard Schmitt (SPD) begrüßte die Schaffung von Wohnraum. Gegen die Stimmen der Grünen wurde das Vorhaben mehrheitlich gebilligt.

Die geplante Umwandlung einer Scheune in einen Scheunenladen in der Peterstraße wurde allgemein begrüßt, wie auch die Errichtung eines Personenaufzugs an einem Gebäude in der Hauptstraße. Mit dem Aufzug wird erreicht, dass eine in dem Geschäftshaus liegende Arztpraxis barrierefrei erreichbar wird.

Im Gewann Weidenstück plant ein Bauherr eine Überdachung für einen Fahrsilo zu errichten. Diese soll dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen und zählt dadurch im Außenbereich zu einem privilegierten Vorhaben. Schon vor 40 Jahren war dem Landwirt die Errichtung des Futtersilos gestattet worden. Einziger Knackpunkt – das Gelände liegt im Überschwemmungsgebiet.

Für Gebiete, die rein statistisch alle 100 Jahre von einem Hochwasser überschwemmt werden, gelten besondere Vorschriften. Bei dem besagten Grundstück liegt die Wahrscheinlichkeit einer Überflutung schon im Bereich von Jahrzehnten. In solchen Gebieten sind Gebäude oder bauliche Anlagen eigentlich untersagt, es sei denn, der Hochwasserschutz werde nicht beeinträchtigt.

Wie die Verwaltung anmerkt, wird der Hochwasserschutz durch die geplante Überdachung des Silos nicht beeinträchtigt und dem Vorhaben kann zugestimmt werden. Vorsorglich wird die Verwaltung von dem Bauherrn eine Freistellung von etwaigen Schadensersatzansprüchen einholen. Eine Vorgehensweise, die vom Rat einstimmig gebilligt wurde.

Neu ausgeschrieben werden müssen die Verträge über die Lieferung von Erdgas und Strom. Beide Verträge wurden vom Energieversorger fristgerecht zum 31. Dezember 2021 gekündigt. Die Verwaltung schlug dem Rat vor, sich in beiden Aspekten an der jeweiligen Bündelausschreibung des Gemeindetags von Baden-Württemberg zu beteiligen. Dadurch seien billigere Marktpreise zu erzielen.

Beide Verträge sollen für drei Jahre ausgeschrieben werden und künftig sollen die entsprechenden Ausschreibungen als Daueraufträge vergeben werden. Beim Thema Gas plädiert die Verwaltung für den Bezug von Erdgas mit einem Anteil von zehn Prozent Bioerdgas für alle Abnahmestellen in der Gemeinde. Beim Stromvertrag soll die Quote der Erzeugung aus erneuerbarer Energie bei 100 Prozent liegen.

In beiden Fällen stimmte der Rat einvernehmlich der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. aw

