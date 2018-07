Neues beginnen, Altes verlassen

Anzeige

ALTLUSSHEIM.Power in vielfältiger Weise bringen die Absolventen des Beruflichen Gymnasiums an der Markus-Schule mit: Ihre eigene mit dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife in den Händen und die, die sie mit dem Abschiedsgeschenk ihrer Schule – einer Powerbank – immer wieder aufladen können.

Sinnbildlich steht die Powerbank für den eigenen „Akku“, für die individuelle Kraft und Energie das Leben zu meistern, was im Leben durch den Glauben und Menschen, die einen unterstützen, durch Gemeinschaft real wird, wie Gymnasialdirektorin Carmen Ueltzhöffer in ihrer Ansprache betonte. Sie sprach auch über das Warten und Arbeiten auf den Erfolg hin, jetzt den Schulabschluss in Händen zu halten und davon, dass das eine Menge Energie brauche. Ein neuer Lebensabschnitt beginne, betonte Ueltzhöffer, für den sie und die Schulgemeinschaft nur das Beste wünschten.

Festlich gekleidete Abgänger, Eltern und Lehrer feierten gemeinsam die Zeugnisübergabe an Michelle Arnold, Alina Eichhorn, Vanessa Maja Kirsch, Christina Kobylanskyj, Eva Marker, Tristan Möller, Leoni Nieder, Selina Schuster und Nils Werner, den zweiten Jahrgang, der am 2014 eingerichteten Gymnasium die Schullaufbahn abschloss.