Nicht ganz ernst gemeinter Blick ins Jahr 2120

Region.Klopapier und Nudeln – kaum andere Produkte stehen sonst (ausgenommen Mundmasken und Desinfektionsmittel) für die Corona-Pandemie, die mittlerweile die gesamte Welt in Atem hält. Unser Fotograf wagte einen nicht ganz ernst gemeinten Blick ins Jahr 2120 und stellte mit einem Fotobearbeitungsprogramm an seinem Computer ein Ausgrabungsbild in 100 Jahren nach. Es soll trotz Ernst der Lage an diesem Tag auch mal etwas zum Schmunzeln anregen. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020