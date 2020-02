Niemand will den Vorsitz

Altlußheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins 1927 gab Vorsitzender Felix Kraemer einen Rückblick. Größte Veränderung war der Dirigentenwechsel im Oktober. Unter neuer musikalischer Leitung von Thomas Sturm konnten die bereits geplanten Auftritte übergangslos stattfinden. Das Orchester hatte insgesamt 70 Einsätze.

Danach gab Ingrid Werdan einen Überblick über die Finanzen: Ohne die Einnahmen der zahlreichen Aktivitäten sei es sehr schwierig, den Verein finanziell auf einer guten Basis zu halten. Die Kassenprüfer Dietrich Pomplun und Kurz Wettengel bestätigten eine korrekte Kassenführung, und so war die Entlastung von Kassierer und Vorstand nur noch Formsache.

Es standen Neuwahlen von Vorstand und Vereinsverwaltung an. Im Vorfeld war bekannt, dass viele Schlüsselpositionen neu besetzt werden mussten – an erster Stelle die der Vereinsleitung samt Stellvertreter, Schriftführer sowie der Jugendleitung. Abschließend galt es auch die vakante Stelle des Orchestervorstandes, des Webmasters und weitere Ämter zu besetzen. Vor der Wahl erklärte Kraemer das Szenario für den Fall, dass sich niemand für den Vorsitz finden ließe. Dann sei ein Fortbestehen des Vereins nicht möglich. Ein Notvorstand müsste bestellt werden, was über kurz oder lang das Auflösen des Vereins zur Folge hätte. Trotzdem gab es keine Meldungen für das Amt. Die Mitglieder beschlossen, für Donnerstag, 23. April, eine weitere Sitzung einzuberufen, um die Auflösung abzuwenden. hoe

