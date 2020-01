Nun klappern sie im Duett

Der Horst im Vogelpark ist wieder von zwei Störchen bewohnt. © Schwindtner

Altlußheim.Von der Rückkehr des ersten Storchs in seinen Horst im Vogelpark berichteten wir am 11. Januar. Nun ist der Vogel, der jedes Jahr etwas früher aus dem Winterurlaub zurückkehrt, den er wohl in Spanien verbringt, kein Solitär mehr – seit dem Wochenende ist das Storchenpaar komplett.

Wahrscheinlich kam er etwas früher, um die Lage zu erkunden, nun jedoch ist das Paar wieder vereint und scheinbar voller Freude, wenn man das Verhalten auf dem Bild als storchischen Begrüßungskuss deuten will. Wir Menschen neigen ja bekanntlich dazu, allzu menschliche Gedankengänge auf die Mitbewohner aus der Tierwelt dieser Erde zu übertragen.

Jedenfalls ist das Storchenpaar im Vogelpaar wiedervereint. Klappern zu zweit ist halt doch schöner, als wochenlang alleine auf dem Nest zu hocken. Außerdem ist ab sofort Hausputz angesagt. Man möchte ja dem künftigen Nachwuchs ein sauberes zu Hause bieten können. ws

