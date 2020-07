Nur noch wenige Tage zum Anmelden

Alt-/Neulußheim.Die Gemeinden haben in Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen trotz der Corona-Krise ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt (wir berichteten). Interessierte Kinder sollten ihre Chance nutzen und sich bis Freitag, 24. Juli, für den Ferienspaß in Altlußheim anmelden. Abgabe der Wunschzettel ist im Rathaus, Zimmer 1.15. Birgit Rehberger steht bei Fragen zur Verfügung, unter Telefon 06205/39 43 14 oder per E-Mail an birgit.rehberger@altlussheim.de.

In der Gemeinde Neulußheim endet die Anmeldefrist bereits am Donnerstag, 23. Juli. Bis dahin müssen die Anmeldungem in Papierform erfolgen. Die Formulare können im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden. Alexandra Özkalay steht bei Fragen unter Telefon 06205/39 41 11 zur Verfügung. vas

Info: Die Programme können auf den Internetseiten der Gemeinden unter www.altlussheim.de und www.neulussheim.de abgerufen werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 20.07.2020