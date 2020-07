Oktoberfest ist abgesagt

Altlußheim.Die Münchner Wiesn fallen Corona-bedingt ins Wasser, nun zieht das Team des Oktoberfests Altlußheim nach: Die große Sause, die für Freitag, 18., und Samstag, 19. September, unter anderem mit Jürgen Drews, in der Rheinfrankenhalle angekündigt war, kann nicht wie geplant stattfinden.

Veranstalter Sascha Veth bedauert diese Entwicklung sehr: „Wir haben lange auf eine Entspannung der aktuellen Situation und der damit verbundenen Einschränkungen gehofft.“ Diese seien allerdings nicht eingetreten, weshalb das Event trotz intensiver Vorbereitungen verlegt werden müsse. Das Oktoberfest soll nun am Freitag, 24., und Samstag, 25. September 2021, stattfinden. „Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr alle gesund wiedersehen“, freut sich das Organisationsteam darauf, den Termin nachzuholen.

Wer Tickets für einen der beiden Tage gekauft hat, wird bezüglich der Verlegung vom Ticketverkäufer Diginights kontaktiert werden. Wer Fragen hat, kann sich auch selbst an Diginights wenden, telefonisch unter 07131/9 19 96 40 von Montag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr oder per E-Mail an support@diginights.com. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.08.2020