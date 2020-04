Online-Gottesdienste ab Gründonnerstag

Altlußheim.Die Online-Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde beginnen am Gründonnerstag um 19 Uhr. Für diesen Gottesdienst regt Pfarrer Matthias Zaiss an, dass die Mitfeiernden zu Hause ein Stück Brot für jedes Familienmitglied, wie einen Schluck Saft oder Wein vorbereiten können, um im Agapemahl, das in Erinnerung an das Abendmahl gefeiert wird, miteinander verbunden zu sein. Im Mittelpunkt der Predigt geht es um Jesus, der im Garten Gethsemane betet. Mit dem Lichterlöschen und mit Stille endet dieser Gottesdienst, der in die Nacht zum Karfreitag führt.

Am Karfreitag, 10. April, wird um 10 Uhr der Gottesdienst übertragen. Das Kreuz und seine Bedeutung stehen hier im Mittelpunkt. Pfarrer Zaiss und Gemeindediakon Richter gestalten den Gottesdienst zusammen mit dem Organisten Klaus Wörner.

Die Gottesdienste können auf dem Youtubekanal EvKiAltlußheim gesehen werden. Ebenso sind ein Brief der Woche und weitere Informationen über die Homepage der Gemeinde zu finden. zg

