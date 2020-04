Orgelpfeifen werden durchgeblasen

Altlussheim.„Jetzt geht´s los“ möchte man rufen, denn in der vergangenen Woche startete die Innenrenovierung der evangelischen Kirche. Mit mehr als einem halben Jahr Verspätung, aber immerhin. Natürlich waren in den vergangenen Monaten viele Vorarbeiten gemacht worden, Bausubstanzprüfungen, Wandfarben wurden analysiert und Vorschläge zur Aufarbeitung der Bänke und Holzverkleidungen erarbeitet.

Im Außenbereich (wir berichteten) wurden die Sonden für die Erdwärme verlegt und alle nötigen Folgearbeiten durchgeführt. Im Bereich des Daches waren die Dachdecker damit beschäftigt, viele lockere Schindeln auszutauschen und somit ist das Dach wieder dicht. Darunter wurde die Dämmung teilweise eingebracht, dies deshalb, weil noch jede Menge Elektroleitungen verlegt werden müssen. Anschließend kann dann der ganze Dachbereich gedämmt werden, informierte Architekt Volkmar Blaschke.

Instrument ist eingepackt

Am vergangenen Donnerstag kam der Orgelbauer, um das wertvolle Instrument einzupacken, um es vor weiterem Staub und Schmutz zu schützen. Wenn die Innenrenovierung abgeschlossen ist, dann bekommt die Orgel eine Grundreinigung. Auf der Empore hinter der Orgel wurden schon vor Wochen Farbmuster angebracht mit verschiedenen Möglichkeiten, wie die Innenraumgestaltung aussehen könnte. Nun muss das Landesdenkmalamt und der Kirchengemeinderat noch zuzustimmen.

Im Prinzip wären alle Gestaltungsmöglichkeiten denkbar, geht es letztendlich um Nuancen in der Wandfarbe und der Umrahmung der Fenster. Es wird auf jeden Fall heller werden in der Kirche und die harmonische Farbgebung wird das Interieur sichtlich aufwerten. Eine Teilbaufreigabe ist bereits vom Oberkirchenamt erteilt worden.

Organist Klaus Wörner freut sich sehr, dass „seine“ Orgel auch Teil der Renovierungsarbeiten ist. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte er, dass die Orgel im Jahre 1984 eingebaut wurde. Normalerweise sollte eine Orgel alle zehn bis 15 Jahre gereinigt werden. Staub, Schmutz und Insekten lagern sich in den Pfeifen ab und beeinträchtigen den Klang. Seit ihrem Einbau wurde die Orgel tatsächlich noch nie geputzt, es ist also höchste Zeit. „Sie klingt zu laut und schrill“, informierte Klaus Wörner.

Wenn erst mal die Schmutzschicht heraus ist, dann wird der Klang wieder viel angenehmer sein, ist sich der Organist sicher. In all den Jahren seit dem Einbau der Orgel wurde die Rheinhäuser Straße renoviert, das Bürgerhaus komplett umgebaut und das Rathaus renoviert. Das alles hat eine Menge Staub und Dreck verursacht, der sich durch alle Ritzen auch seinen Weg in die Kirche und in die Orgel gesucht hat. Nun ist das erhabene Instrument erst mal gut in dicke Planen verpackt, auch die kleine Orgel im unteren Bereich und es kann mit aller Kraft die Innenrenovierung angegangen werden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.04.2020