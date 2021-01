Ortsbild verändert sich

Altlußheim.Es war eines der markantesten Gebäude an der Ortseinfahrt von Rheinhausen kommend, die Wirtschaft zur Rheinlust, die über ein Jahrhundert präsent war. Nun, nachdem das Gebäude schon längere Zeit leer stand, wurde es abgerissen und Platz geschaffen für neuen Wohnraum. Ein Vorgang, wie er im vergangenen Jahr an vielen Stellen in der Gemeinde zu beobachten war, beispielsweise in der Kirschenstraße, wo das ehemalige Gelände der Firma Zechel-Pappteller mittlerweile bebaut ist. / aw

