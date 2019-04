Osterlamm sorgt für Freude

Altlußheim.Staunende Kinderaugen gab es, als Nicole Leonhardt, Jürgen Lauer, Christa und Dietrich Mahl vom Gewerbeverein den Kindergarten St. Raphael besuchte. Wie die Gewerbetreibenden auch in den anderen Betreuungseinrichtungen der Gemeinde, im Kindergarten Sonnenschein und im Kindergarten Regenbogen (Bild) für vorösterliche Freude sorgten. Für jede Kindergartengruppe im Ort hatte der Gewerbeverein bei der Bäckerei Bauer in Neulußheim Osterhasen in Auftrag gegeben, die gut bei den Kindern ankamen. / sz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.04.2019